Певец и народный артист РФ Стас Михайлов на своем юбилейном концерте «55» заявил, что Алла Пугачева является великим человеком.
Стас Михайлов заявил, что Алла Пугачева — великий человек
Комментарии
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frior
А в чем величие пугачевой? В народной любви - так это величие народа, поклонников музыки и поэзии. Еще Дементьев написал: Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы.
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