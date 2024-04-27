Стас Михайлов заявил, что Алла Пугачева — великий человек

frior

А в чем величие пугачевой? В народной любви - так это величие народа, поклонников музыки и поэзии. Еще Дементьев написал: Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы.