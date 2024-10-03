Вандалы разрушили аллею памяти Жириновского в Воронеже

Известия/Павел Бедняков В Воронеже вандалы разрушили аллею памяти Владимира Жириновского. Об этом сообщил заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев.
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