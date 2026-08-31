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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая про Мостового: «Зенит» отказал «Динамо» – они обиделись на то, что к ним не отпустили Тюкавина. Сейчас на повестке есть только «Локомотив»

Агент Тимур Гурцкая высказался о будущем вингера « Зенита » Андрея Мостового. – Как я понимаю, «Зенит» уже отказал « Динамо ».

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