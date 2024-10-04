Две жительницы Екатеринбурга незаконно легализовали в России 600 мигрантов

В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела в отношении двух женщин, 44 и 45 лет, которые организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации 600 иностранцев, преимущественно из Восточной Азии.
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