Награды от мэра получили врач из Хорошево-Мневников и артисты из Покровского-Стрешнева

В преддверии Дня города мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям стлицы. Это врачи, педагоги, деятели культуры, журналисты, строители, общественники.
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