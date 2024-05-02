Собянин: В этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Около восьми километров дорог введут в поселении Мосрентген В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина 2 мая появилась информация относительно того, что в 2024 году в ТиНАО будет построено более 35 километров дорог.
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