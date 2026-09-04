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Царьград

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Фонд друзей балтийской нерпы выпустил Крошика в открытую Ладогу

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил Крошика в открытую Ладогу

Крошик, балтийская нерпа из Санкт-Петербурга, после подготовки был выпущен в открытую Ладогу. За его движениями продолжают наблюдать специалисты, используя спутниковый передатчик.

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