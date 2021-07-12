Зеленский едет к Меркель, Меркель едет в Вашингтон

В июле будет много политических новостей, посвящённых треугольнику США-Германия-Украина 12 июля президент Украины Владимир Зеленский прибывает с визитом в Берлин, 15-го канцлер ФРГ Ангела Меркель полетит в Вашингтон, а в конце месяца либо в начале августа президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу в Белом домеЗеленский поставит «Северный поток-2» ребром О своих планах на предстоящий визит в Германию украинская сторона поделилась на полях Международной конференции по вопросам реформ на Украине, проходившей в Вильнюсе 7-8 июля.