Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Дубович
    И пристрелить.Не успел.Маск предложил Зе...
  • Стефания Новак
    Ему только трибунал и это будет не только Россия , но и народ Украины, когда они опомнятсяШеремет назвал сп...
  • Eduard
    Хоть наизнанку вывернитесь,а Украину не получите евро паразиты!В ЕС обсуждают ал...

В России могут ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ужесточить требования к пользователям каршеринга, ограничив доступ к аренде автомобилей для лиц младше 21 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх