В России могут ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ужесточить требования к пользователям каршеринга, ограничив доступ к аренде автомобилей для лиц младше 21 года.