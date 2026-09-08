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FiNE NEWS

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Депутат Рады заявила о новых условиях мира, привезённых Уиткоффом и Кушнером в Киев

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер привезли в Киев условия мира, которые оказались хуже тех, что обсуждались ранее.

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