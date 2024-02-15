Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Новый район "Путинка" звучит не плохо! Пусть будет, Рамзан.Кадыров: новый ра...
  • Игорь Осокин
    Синару вообще-то выпускают в ЧелябинскеПутин сел за руль...
  • Владимир
    Послать нах амеров.... Любое оружие наносящее урон России должно быть уничтожено и в  том числе спутники... Ухуел ста...Кирби: Байден пор...

В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

Беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции спровоцировал избыток товаров в ЕС, что привело к падению рыночных цен ниже себестоимости производства, заявил член Европарламента (ЕП) от Чехии Томаш Здеховски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх