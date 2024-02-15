В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

Беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции спровоцировал избыток товаров в ЕС, что привело к падению рыночных цен ниже себестоимости производства, заявил член Европарламента (ЕП) от Чехии Томаш Здеховски.
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