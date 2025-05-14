Военкор Лисицын: ВСУ готовят новые накаты на Курскую область

Эксперт пояснил, что украинская армия готовится к новым атака, несмотря на существенные потери.ВСУ, судя по всему, планируют новые попытки проникновения в Курскую область, рассказал военкор Евгений Лисицын.
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