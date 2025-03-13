Ямальца поймали с браконьерскими осетрами и стерлядью на 42 миллиона рублей

Очередного браконьера с рыбой из Красной книги выявили на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФСБ по ЯНАО, мужчина из Салехарда перевозил и хранил 177 экземпляров ценной рыбы, в том числе осетра сибирского и стерляди.