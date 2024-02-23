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Невоенный анализ-53. Ляляля, ляляля, 23 февраля

Невоенный анализ-53. Ляляля, ляляля, 23 февраля

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Главное для УРкаины - не останавливаЦЦа в великом деле развала економики Явропы и собственной, бандероЖОПской &quot;економики&quot;!!
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12 час.
Юрий Золотарев
И тогда Россия скажет ей, БандероЖОпии, великое историческое &quot;спасибо&quot;!
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12 час.
Юрий Золотарев
&quot;Спасибо&quot; в виде, скажем, &quot;салюта&quot; разнообразными срэдствами типа &quot;Кинжал&quot;, &quot;Циркон&quot;, &quot;Искандер&quot;...
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12 час.

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