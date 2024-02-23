Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-53. Ляляля, ляляля, 23 февраля
Комментарии
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Юрий Золотарев
Главное для УРкаины - не останавливаЦЦа в великом деле развала економики Явропы и собственной, бандероЖОПской "економики"!!
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12 час.
Юрий Золотарев
И тогда Россия скажет ей, БандероЖОпии, великое историческое "спасибо"!
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12 час.
Юрий Золотарев
"Спасибо" в виде, скажем, "салюта" разнообразными срэдствами типа "Кинжал", "Циркон", "Искандер"...
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12 час.
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