Вот почему Вселенная сводит тебя с определенными людьми, а затем отпускает их

Когда мы встретим человека, который должен остаться с нами навсегда, мы сразу это поймем, мы узнаем его из толпы… Ты согласна, что иногда трудно объяснить, почему ты что-то к кому-то чувствуешь? Почему с одними людьми что-то «щелкает», почему ты вдруг чувствуешь некую связь с незнакомцем? Неслучайные встречи Такое ощущение, что сам Бог сводит нас с определенными людьми, потому что в данный момент они нужны в нашей жизни.