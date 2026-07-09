Впервые в мире: в России создан материал, работающий в адском пламени экстремальных температур

Почему 5000°C — это запретная зона для технологий Большинство современных жаропрочных сплавов уверенно чувствуют себя в диапазоне от 2500 до 3000 градусов, а лучшие образцы, созданные в США, Европе и Японии, с трудом приближаются к отметке в 3300–3500 градусов, после которой начинается деградация кристаллической решётки и быстрый износ.
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