Чтобы компенсировать потерю дунайских зерновых коридоров, Зе-команда пытается окружить Энергодар ударом с юга Александр Ситников Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив Самостийные СМИ публикуют «ужасающие кадры последствий прилета вражеских дронов по Одесской области» и сообщают, что «порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены».
Порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены: ВСУ «ответили» десантом на остров Казацкий
Комментарии
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Леонид Руси
А ведь кастрюлеголовые могли жить в мире и согласии. Но Пиндосия заплатила им чтобы они воевали с нами. И стали эти скоты нас провоцировать и нарываться, а мы всё терпели. Теперь, когда полмиллиона салоедов в земле, а остальные сбежали, осознали ли они степеь своей тупости и самообольщения? Нет! Дебилы... это диагноз. Это не лечится... Это в генах. Они скорее все сдохнут... чем признаются себе что они тупорылые неудачники )))
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15 час.
Александр Почекунин
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15 час.
Владимир Алтайцев
Когда будет уничтожена станция ЧОП, через которую прямым по током Запад гонит оружие? А от него гибнут наши парни.
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13 час.
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