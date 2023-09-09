Порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены: ВСУ «ответили» десантом на остров Казацкий

Леонид Руси

А ведь кастрюлеголовые могли жить в мире и согласии. Но Пиндосия заплатила им чтобы они воевали с нами. И стали эти скоты нас провоцировать и нарываться, а мы всё терпели. Теперь, когда полмиллиона салоедов в земле, а остальные сбежали, осознали ли они степеь своей тупости и самообольщения? Нет! Дебилы... это диагноз. Это не лечится... Это в генах. Они скорее все сдохнут... чем признаются себе что они тупорылые неудачники )))