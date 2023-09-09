Спички - не игрушка

85 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    ГНИДУ следует давить, пока не сдохнет!! Бандеро-фашистская нечисть - это ядовитая плесень на теле Человечества!ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО С...
  • Андрей Shadow
    А пашинянка разыгрался или отрабатывает бабосы амеровские, а может взять гуртом всю ебаную элитку и ...Решившему утонуть...
  • Игорь Василевский
    Армагеддоныч, предложу дополнения в технологию разговора.. Обязательно, схватив рукой за пищик, нужно после посинения...Китаю отказали в ...

Порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены: ВСУ «ответили» десантом на остров Казацкий

Порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены: ВСУ «ответили» десантом на остров Казацкий

Чтобы компенсировать потерю дунайских зерновых коридоров, Зе-команда пытается окружить Энергодар ударом с юга Александр Ситников Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив Самостийные СМИ публикуют «ужасающие кадры последствий прилета вражеских дронов по Одесской области» и сообщают, что «порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
А ведь кастрюлеголовые могли жить в мире и согласии. Но Пиндосия заплатила им чтобы они воевали с нами. И стали эти скоты нас провоцировать и нарываться, а мы всё терпели. Теперь, когда полмиллиона салоедов в земле, а остальные сбежали, осознали ли они степеь своей тупости и самообольщения? Нет! Дебилы... это диагноз. Это не лечится... Это в генах. Они скорее все сдохнут... чем признаются себе что они тупорылые неудачники )))
Ответить
15 час.
Александр Почекунин
Ответить
15 час.
Владимир Алтайцев
Когда  будет уничтожена станция  ЧОП, через которую прямым  по током Запад гонит оружие? А от него гибнут наши парни.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх