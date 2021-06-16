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Михаил Таратута: «Политический класс в США относился к встрече Путина и Байдена как к игре»

Михаил Таратута: «Политический класс в США относился к встрече Путина и Байдена как к игре»

Президенты России и США встретились 16 июня в Женеве. Саммит Владимира Путина и Джо Байдена продлился 3,5 часа вместо заявленных 4-5 часов, но при этом на итоговых пресс-конференциях оба лидера заявили об успехе и продуктивности переговоров.

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