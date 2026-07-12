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Дженнифер Лопес, Том Хиддлстон, Эндрю Гарфилд посетили мужской финал «Уимблдона»

Янник Синнер играет с Александром Зверевым в финале « Уимблдона ». На Центральном корте в Королевской ложе присутствуют Дженнифер Лопес, Том Хиддлстон, Бен Стиллер, Николь Кидман, Анна Винтур и другие звезды.

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