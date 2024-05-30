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Nothing представила спецверсию Nothing Phone (2a) с разноцветной панелью

Nothing представила спецверсию Nothing Phone (2a) с разноцветной панелью

Nothing внезапно выпустил специальную версию своего самого доступного смартфона Nothing Phone (2a). Напомним, на старте Nothing Phone (2a) был доступен только в чёрном и белом цвете, а в апреле компания выпустила эксклюзивную синюю расцветку для Индии.

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