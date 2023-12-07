Экс-президент Перу Альберто Фухимори вышел из тюрьмы после 16 лет заключения

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который был осужден на 25-летний тюремный срок за нарушения прав человека во время своего десятилетнего правления в 1990-х годах, был освобожден, когда высший суд страны решил восстановить спорное помилование 2017 года.
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