Ганьба, Макрон, гань-ба! Удержит ли Маню разбушевавшуюся Францию в руках?

Жизнь каждого человека состоит из полос – чёрных и белых. Если у человека в какой-то промежуток времени всё в жизни складывается относительно хорошо, нет серьёзных проблем, и он чувствует себя счастливым, это значит у него в жизни идёт белая полоса.