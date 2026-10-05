Флавий Велисарий. Война с готами и печальный финал жизни знаменитого полководца

Таким увидели Велисария зрители советского фильма «Русь Изначальная»В предыдущих статьях мы говорили о происхождении и молодости Флавия Велисария, его знакомстве с будущим императором Юстинианом, женитьбе на старшей подруге императрицы Феодоры Антонины, его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Куда уходили тыся...
- Демократы ещё не ...
- СК Куда уходили тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым