Флавий Велисарий. Война с готами и печальный финал жизни знаменитого полководца

Таким увидели Велисария зрители советского фильма «Русь Изначальная»В предыдущих статьях мы говорили о происхождении и молодости Флавия Велисария, его знакомстве с будущим императором Юстинианом, женитьбе на старшей подруге императрицы Феодоры Антонины, его.