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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева сказала, что Корнеева может проявить себя в WTA-туре

Мирра Андреева сказала, что Корнеева может проявить себя в WTA-туре

Об этом ее спросили после выхода в четвертый круг Australian Open. «Честно, не знаю. Ну, я знаю, что у Алины Корнеевой – девочки, с которой я играла в юниорском финале в 2023-м, – может быть потенциал.

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