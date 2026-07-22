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Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали при вылете из США

Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали при вылете из США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа и ряд других сотрудников организации в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира – все они должны будут предстать перед американским судом.

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