Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали при вылете из США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа и ряд других сотрудников организации в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира – все они должны будут предстать перед американским судом.