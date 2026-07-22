Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали при вылете из США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа и ряд других сотрудников организации в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира – все они должны будут предстать перед американским судом.
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