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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «В Малиновке новый спринтерский круг, сервисный центр. Россия развивается, идет вперед. А в Европе что? Без нас все заглохнет»

– Первая победа в спринте на чемпионате России? – Наконец‑то! Оправдали ожидания. Я возродилась! – Как тебе этот круг? Ты добавляла с каждой стадией? – Тут очень интересный спуск.

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