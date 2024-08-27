Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Азии борется за выживание

Полный негатива отчет о доходах за первое полугодие крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Азии China Petroleum and Chemical Corporation подтвердил опасения рынка по поводу слабого спроса на топливо в Китае.
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