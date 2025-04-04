«Арсеналу» интересен Дьокереш. Форварда «Спортинга» рассматривают наряду с Исаком, Шешко и Куньей

Шведский форвард находится в числе центральных нападающих, к которым проявляют интерес «канониры». Помимо Дьокереша, «Арсенал» следит за Александером Исаком из «Ньюкасла», Беньямином Шешко из «Лейпцига» и Матеусом Куньей из «Вулверхэмптона», сообщает Sky Sports.