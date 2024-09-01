Гороскоп от Павла Глобы на понедельник, 2 сентября 2024 года, для всех знаков

Павел Глоба предсказывает, что начало осени обещает быть удачным для всех знаков зодиака. Второй день сентября откроет Рыбам двери в мир новых романтических приключений, а Раки ощутят свежий прилив энергии, готовые к решительным действиям.
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