Политика как он...
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Политика как она есть

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"Он предал нас": бывшие соратники Трампа создали антивоенное движение

"Он предал нас": бывшие соратники Трампа создали антивоенное движение

Бывшие соратники президента США Дональда Трампа объединились для создания нового антивоенного политического движения, бросив открытый вызов американскому лидеру и руководству Республиканской партии, сообщает издание The Daily Beast.

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