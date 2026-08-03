"Он предал нас": бывшие соратники Трампа создали антивоенное движение

Бывшие соратники президента США Дональда Трампа объединились для создания нового антивоенного политического движения, бросив открытый вызов американскому лидеру и руководству Республиканской партии, сообщает издание The Daily Beast.
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