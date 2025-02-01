По программе «Время героев Санкт-Петербурга» ежегодно хотят обучать не менее 70 участников спецоперации.
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По программе «Время героев Санкт-Петербурга» ежегодно хотят обучать не менее 70 участников спецоперации.