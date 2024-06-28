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Брайс Джеймс выложил видео с моментом, когда «Лейкерс» выбрали Бронни под 55-м номером

Брайс Джеймс выложил видео с моментом, когда «Лейкерс» выбрали Бронни под 55-м номером

Брайс Джеймс, младший сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, выложил видео с моментом, когда его брата задрафтовали.

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