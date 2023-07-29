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Замена полотенцесушителя Калининградская область

Замена полотенцесушителя Калининградская область

Полотенцесушитель создаст комфортную температуру в ванной, поможет избежать сырости и плесени. Установка и ремонт полотенцесушителя в Калининградской области! Срочно звоните нам, мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (911) 860-68-73 Мы предоставляем следующие услуги: Вызов сантехника на дом в Калининградской области; Круглосуточный график работы; Срочный выезд мастера; Ремонт полотенцесушителя; Устранение течи полотенцесушителя; Доставка нового полотенцесушителя, комплектующих.

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