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Conversation: мечтательность может говорить о синдроме когнитивного разобщения

Conversation: мечтательность может говорить о синдроме когнитивного разобщения

Мечтательность, склонность "видеть сны наяву", неспособность сосредоточиться и общая "вялость" могут сигнализировать о синдроме когнитивного разобщения, который отличается от СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).

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