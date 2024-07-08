Conversation: мечтательность может говорить о синдроме когнитивного разобщения

Мечтательность, склонность "видеть сны наяву", неспособность сосредоточиться и общая "вялость" могут сигнализировать о синдроме когнитивного разобщения, который отличается от СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).
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