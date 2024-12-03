В США заявили о прикрытии Байдена для Трампа

Помиловав своего сына Хантера Байдена, президент США Джо Байден уничтожил основные аргументы демократов против избранного американского лидера Дональда Трампа о том, что он хочет разрушить систему правосудия и будет игнорировать ее в свою администрацию.
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