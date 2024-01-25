Российская армия продолжает активные действия в Харькове: повторный удар по французским силовикам Ольга ВайленкоСогласно информации, поступившей из украинских источников, российские военные нанесли повторный удар по Харькову во время передачи тел французских военных, возможных жертв предыдущего обстрела.
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