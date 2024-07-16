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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Лысенко: «До 35 лет я хочу попрыгать, лишь бы здоровье позволяло. Буду стараться как можно дольше продержаться»

— Интересно будет посмотреть, с какими результатами спортсмены на Олимпиаде завоюют медали, и прыгнуть выше этих результатов.

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