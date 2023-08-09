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Украина призывает отменить обязательные рукопожатия на турнирах, где выступают и украинские, и российские спортсмены

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины предлагает международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.

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