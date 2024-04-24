Куда сходить: интересные мероприятия 25 апреля в Крыму

ТЕАТР Русский драматический театр (Симферополь, ул. Пушкина, 15) «Кабала святош» 16+ 25 апреля, 19:00 Заслуженный деятель искусств России Владимир Магар – признанный мастер трансформации драматического материала в яркое, увлекательное сценическое действо – обратился к пьесе М.
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