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От «Гардемаринов» до «Ночного Дозора»: как изменились и чем живут 5 известных российских актёров

От «Гардемаринов» до «Ночного Дозора»: как изменились и чем живут 5 известных российских актёров

Экран умеет замораживать время. Романтичный князь Никита Оленев, харизматичный Буржуй, безупречный Михаил Репнин или мятущийся Антон Городецкий в нашей памяти навсегда остались молодыми и статными.

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