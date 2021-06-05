Происшествия

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В Северной Осетии полицейские г. Владикавказа организовали для детей, отдыхающих в санатории «Осетия», викторину «Умный светофор»

Владикавказские инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения совместно с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г.

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