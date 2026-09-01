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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» подписала Роу из «Болоньи» за 5+30+5 млн евро и купила вратаря Помпея

«Аталанта» объявила о двух трансферах в последний день летнего окна. Клуб из Бергамо арендовал вингера «Болоньи»  Джонатана Роу с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

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