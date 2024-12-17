Глава МИД КНР отметил устойчивость дипотношений России и Китая

Глава МИД Китая Ван И сообщил на конференции по международной ситуации и китайской дипломатии, что встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2024 году поспособствовали углублению дипломатических отношений между странами.
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