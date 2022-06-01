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В Великобритании стали чаще нападать на медиков

В Великобритании стали чаще нападать на медиков

Число нападений на медиков в медицинских и хирургических центрах Британии, приведших к травмам, практически удвоилось за пять лет, передает телеканал BBC со ссылкой на результаты исследования, проведенного Британским медицинским журналом (BMJ).

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