В Великобритании стали чаще нападать на медиков

Число нападений на медиков в медицинских и хирургических центрах Британии, приведших к травмам, практически удвоилось за пять лет, передает телеканал BBC со ссылкой на результаты исследования, проведенного Британским медицинским журналом (BMJ).
Число нападений на медиков в медицинских и хирургических центрах Британии, приведших к травмам, практически удвоилось за пять лет, передает телеканал BBC со ссылкой на результаты исследования, проведенного Британским медицинским журналом (BMJ).
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