Аналитик объяснил, как Take-Two может оправдать продажу GTA VI за «$100 или больше»

Управляющий директор исследования рынка акций в Wedbush Securities Майкл Пактер (Michael Pachter) рассказал о планах Take-Two Interactive повысить цену криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games до беспрецедентных $100.
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