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13 сентября - День образования Краснодарского края. Наша гордость и слава!

13 сентября - День образования Краснодарского края. Наша гордость и слава!

Конечно, этой датой не исчисляется вся история нашего региона — но именно в таком составе, когда в административные границы вошли прибрежные территории и кубанские земли стали обособленными от донских, край живет уже 89 лет.

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