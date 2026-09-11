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Трамп не мог поверить, что запасы ударных ракет и ЗУР на крайне низком уровне

Трамп не мог поверить, что запасы ударных ракет и ЗУР на крайне низком уровне Согласно данным The New York Times, вице-президент США Джей Ди Вэнс весной и летом лич.

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