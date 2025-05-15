В России напомнили о традициях и запретах в День памяти святых Бориса и Глеба

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил в беседе с RT, что 15 мая православные чтят память русских святых Бориса и Глеба.
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