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В России напомнили о традициях и запретах в День памяти святых Бориса и Глеба

В России напомнили о традициях и запретах в День памяти святых Бориса и Глеба

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил в беседе с RT, что 15 мая православные чтят память русских святых Бориса и Глеба.

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