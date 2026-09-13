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Царьград

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Кому повысят пенсии с 1 октября: Названы категории граждан, которые получат прибавку

Кому повысят пенсии с 1 октября: Названы категории граждан, которые получат прибавку

Кому повысят пенсии с 1 октября? Названы категории граждан, которые получат прибавку. О том, кого коснётся осенняя индексация и какие ещё возможности увеличить выплаты предусмотрены для пенсионеров, рассказал депутат Госдумы.

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