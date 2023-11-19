Мэрия Перми будет выделять по 200 миллионов рублей ежегодно на ремонт фасадов в городе

Чиновники решили продлить программу, приуроченную к 300-летию, до 2026 года.Администрация Перми решила продлить программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов до 2026 года и выделить на нее 600 млн рублей.
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